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En Düşük: 33,00 
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Gümüşhane'den Kutu İçerisinde Lezzet Bombardımanı
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Karışık

Lezzet Bombardımanı Paketi 1 Kg

49,00 
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Gümüşhane'den Kutu İçerisinde Karışık Tatlı Paketifındıklı kalem sarma pestil
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Karışık

Karışık Tatlı Paketi 1 Kg

49,00 
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ballı muska pestil tatlısıballı muska pestil tatlısı
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Pestil Köme ve Tatlılar

Muska Tatlısı 1 Kg

49,00 
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Yeni Eklenen lezzetler

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karisik cevizli köme sucuk
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Karışık

Karışık Köme (Cevizli Sucuk) 1.5 Kg

82,00 
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Yeni
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Karışık

Karışık Tatlı Paketi 1.5 Kg

71,00 
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arakoy eksi mayali ekmekarakoy eksi mayali ekmek
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Yöresel Ürünler

Kürtün Araköy Ekmeği 3.4 kg (Ekşi Mayalı Ekmek)

29,00 
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Yeni
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Karışık

Tadı Damağımda Paketi 1 Kg

64,00 
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Karışık

Tepsi Lezzet Bombardımanı

89,00 
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Yeni
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Karışık

Lezzet Bombardımanı Paketi 1.5 Kg

69,00 
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Karışık

Tepsi Efsane Karışık

95,00 
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fındıklı muska pestil
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Karışık

Fındık Rüyası Paketi 1.5 Kg

70,00 
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lezzetlerimiz

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En Düşük: 18,00 
Seçenekler
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altın karışık paketaltın karışık pestil paketi
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Karışık

Altın Karışık Paketi (Karışık Fıstıklı Pestil Paketi) 1 Kg

85,00 
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Gümüşhane'den Kutu İçerisinde Karışık Tatlı Paketifındıklı kalem sarma pestil
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Karışık

Karışık Tatlı Paketi 1 Kg

49,00 
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Karışık

Lüks Karışık Kalem Sarma 1.5 Kg

83,00 
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fındıklı muska pestil
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Karışık

Fındık Rüyası Paketi 1.5 Kg

70,00 
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Gümüşhane'den Kutu İçerisinde Lezzet Bombardımanı
Hızlı Bakış

Karışık

Lezzet Bombardımanı Paketi 1 Kg

49,00 
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Karışık

Kendin Seç

En Düşük: 33,00 
Seçenekler
Yeni
Hızlı Bakış

Karışık

Lezzet Bombardımanı Paketi 1.5 Kg

69,00 
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Karışık

Efsane Karışık 500 Gr

37,00 
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karışık muska pestilkarışık muska pestil
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Karışık

Karışık Muska 1.5 kg

92,00 
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Karışık

Tadı Damağımda Paketi 1 Kg

64,00 
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pestil köme karışıkpikolalı köme
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Karışık

Pestil Köme Karışık 1 Kg

46,00 
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karışık muska pestil paketikarışık muska pestil paketi
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Karışık

Karışık Muska 1 Kg

69,00 
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Yeni
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Karışık

Karışık Tatlı Paketi 1.5 Kg

71,00 
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karisik cevizli köme sucuk
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Karışık

Karışık Köme (Cevizli Sucuk) 1.5 Kg

82,00 
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Lüks Karışık Kalem Sarma PaketiLüks Karışık Kalem Sarma Paketi
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Karışık

Lüks Karışık Kalem Sarma 1 Kg

57,00 
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Karışık

Tepsi Lezzet Bombardımanı

89,00 
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efsane karışık pestil paketiefsane karışık pestil paketi
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Karışık

Efsane Karışık 1 kg

63,00 
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karisik atom pestil paketikarışık atom pestil
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Karışık

Karışık Atom Paketi 1 Kg

55,00 
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Yeni
Gümüşhane'den Lezzet Bombardımanı Paketi
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Karışık

Lezzet Bombardımanı Paketi 500 gr

31,00 
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Kutu İçerisinde Gümüşhane'den Fındık Rüyası Paketifındıklı muska pestil
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Karışık

Fındık Rüyası Paketi 1 Kg

50,00 
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Karışık

Tepsi Efsane Karışık

95,00 
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klasik köme cevizli sucuk
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Karışık

Karışık Köme (Cevizli Sucuk) 1 Kg

58,00 
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Yeni
Gümüşhane'den Karışık Tatlı Paketikarışık tatlı pestil paketi
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Karışık

Karışık Tatlı Paketi 500 gr

30,00 
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Yeni
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Karışık

Tadı Damağımda Paketi 1.5 Kg

91,00 
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efsane karışık pestil paketiefsane karışık pestil paketi
Hızlı Bakış

Karışık

Efsane Karışık 1.5 kg

87,00 
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Kalem Sarmakalem sarma ballı pestil
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Pestil Köme ve Tatlılar

Kalem Sarma 1 Kg

51,00 
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findikli pestilfindikli pestil
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Pestil Köme ve Tatlılar

Fındıklı Pestil 1 Kg

41,00 
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findik parcacıklı kalem sarma pestilfindik parcacıklı kalem sarma pestil
Hızlı Bakış

Pestil Köme ve Tatlılar

Fındık Parçacıklı Kalem Sarma 1 Kg

57,00 
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ballı muska pestil tatlısıballı muska pestil tatlısı
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Pestil Köme ve Tatlılar

Muska Tatlısı 1 Kg

49,00 
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altin-muska-antep-fistiklialtin-muska-antep-fistikli
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Pestil Köme ve Tatlılar

Altın Muska 1 Kg

99,00 
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klasik köme cevizli sucukklasik köme cevizli sucuk
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Pestil Köme ve Tatlılar

Klasik Köme (Cevizli Sucuk) 1 Kg

47,00 
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Kadayıflı-Kalem-Sarma pestilKadayıflı-Kalem-Sarma pestil
Hızlı Bakış

Pestil Köme ve Tatlılar

Kadayıflı Kalem Sarma 1 Kg

57,00 
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YENİ
antep-fistikli-kalem-sarma-pestilantep-fistikli-kalem-sarma-pestil
Hızlı Bakış

Pestil Köme ve Tatlılar

Altın Kalem Sarma 1 Kg

71,00 
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findikli atom coko pestilfindikli atom coko pestil
Hızlı Bakış

Pestil Köme ve Tatlılar

Fındıklı Atom (Çokopestil) 1 Kg

44,00 
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findikli-kalem-sarma-pestilfindikli-kalem-sarma-pestil
Hızlı Bakış

Pestil Köme ve Tatlılar

Fındıklı Kalem Sarma 1 Kg

53,00 
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Gümüşhane'den Pestil TatlısıPestil Tatlısı
Hızlı Bakış

Pestil Köme ve Tatlılar

Pestil Tatlısı 1 Kg

49,00 
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hindistan cevizli pestil kalem sarmaHindistan Cevizli Kalem Sarması
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Pestil Köme ve Tatlılar

Hindistan Cevizli Kalem Sarması 1 Kg

56,00 
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cevizli-pestilcevizli-pestil
Hızlı Bakış

Pestil Köme ve Tatlılar

Cevizli Pestil 1 Kg

42,00 
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Gümüşhane'den Hindistan Cevizli Atom Tatlısıpestil atomu
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Pestil Köme ve Tatlılar

Hindistan Cevizli Atom 1 Kg

45,00 
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Yeni
fındıklı muska pestilfındıklı muska pestil
Hızlı Bakış

Pestil Köme ve Tatlılar

Fındıklı Muska Tatlısı 1 Kg

54,00 
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pikolalı köme cevizli findikli sucukPikolalı Köme (Cevizli Sucuk)
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Pestil Köme ve Tatlılar

Pikolalı Köme 1 Kg

49,00 
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sade pestillsade pestill
Hızlı Bakış

Pestil Köme ve Tatlılar

Sade Pestil 1 Kg

32,00 
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bol cevizli narli sucukbol cevizli narli sucuk
Hızlı Bakış

Pestil Köme ve Tatlılar

Bol Cevizli Narlı Köme 1 Kg

69,00 
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Antep-Fıstıklı-Atom-3Antep-Fıstıklı-Atom-3
Hızlı Bakış

Pestil Köme ve Tatlılar

Antep Fıstıklı Atom 1 Kg

76,00 
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Bol-Cevizli-KomeBol-Cevizli-Kome
Hızlı Bakış

Pestil Köme ve Tatlılar

Bol Cevizli Köme (Bol Cevizli Sucuk) 1 Kg

67,00 
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hindistan cevizli pestil kalem sarma
Hızlı Bakış

Atıştırmalık

Atıştırmalık Hindistan Cevizli Kalem Sarma

17,00 
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fındık parcacıklı kalem sarma pestil
Hızlı Bakış

Atıştırmalık

Atıştırmalık Fındık Parçacıklı Kalem Sarma

17,25 
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cevizli pestil
Hızlı Bakış

Atıştırmalık

Atıştırmalık Cevizli Pestil

13,50 
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kalem sarma pestil
Hızlı Bakış

Atıştırmalık

Atıştırmalık Kalem Sarma

15,75 
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antep fıstıklı kalem sarma pestil
Hızlı Bakış

Atıştırmalık

Atıştırmalık Altın Kalem Sarma

20,75 
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Hızlı Bakış

Atıştırmalık

Atıştırmalık Muska Tatlısı

15,25 
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findikli atom coko pestil
Hızlı Bakış

Atıştırmalık

Atıştırmalık Fındıklı Atom

14,00 
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bol cevizli narli sucuk
Hızlı Bakış

Atıştırmalık

Atıştırmalık Bol Cevizli Narlı Köme

20,25 
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pikolalı köme sucuk
Hızlı Bakış

Atıştırmalık

Atıştırmalık Pikolalı Köme

15,25 
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kadayıf kalem sarma pestil
Hızlı Bakış

Atıştırmalık

Atıştırmalık Kadayıflı Kalem Sarma

17,25 
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fındıklı pestil
Hızlı Bakış

Atıştırmalık

Atıştırmalık Fındıklı Pestil

13,25 
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bol cevizli köme sucuk
Hızlı Bakış

Atıştırmalık

Atıştırmalık Bol Cevizli Köme

19,75 
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fındıklı kalem sarma pestil
Hızlı Bakış

Atıştırmalık

Atıştırmalık Fındıklı Kalem Sarma

16,25 
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fındıklı muska pestil
Hızlı Bakış

Atıştırmalık

Atıştırmalık Fındıklı Muska

16,50 
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pestil tatlısı
Hızlı Bakış

Atıştırmalık

Atıştırmalık Pestil Tatlısı

15,25 
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antep fıstıklı muska pestil
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Atıştırmalık

Atıştırmalık Altın Muska

27,75 
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Karışık

Tepsi Lezzet Bombardımanı

89,00 
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YENİ
karısık muska ballı fındık ezmeli pestil
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Hediyelik

Premium Karışık Muska 1 Kg

98,00 
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YENİ
efsane karisik pestil paketi
Hızlı Bakış

Hediyelik

Premium Efsane Karışık 1 kg

92,00 
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YENİ
karışık findikli pestil paketi
Hızlı Bakış

Hediyelik

Premium Fındık Rüyası Paketi 1 kg

79,00 
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Yeni
karışık findikli pestil paketi
Hızlı Bakış

Hediyelik

Premium Karışık Tatlı Paketi 1 kg

80,00 
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Yeni
Hızlı Bakış

Hediyelik

Premium Lezzet Bombardımanı Paketi 1 kg

81,00 
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YENİ
Hızlı Bakış

Hediyelik

Premium Karışık Kalem Sarma 1 Kg

86,00 
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-6%
Lüks Hediyelik Pestil PaketiLüks Hediyelik Pestil Paketi
Hızlı Bakış

Hediyelik

Lüks Hediyelik Pestil Paketi

95,00  89,00 
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-12%
Ahşap İşlemeli Hediyelik Pestil PaketiAhşap İşlemeli Hediyelik Pestil Paketi
Hızlı Bakış

Hediyelik

Ahşap İşlemeli Hediyelik Pestil Paketi

130,00  115,00 
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-14%
hediyelilk pestil paketiOsmanlı Motifli Hediyelik Pestil Paketi
Hızlı Bakış

Hediyelik

Osmanlı Motifli Hediyelik Pestil Paketi

180,00  155,00 
Seçenekler
-20%
Baby Shower Hediyelik Pestil PaketiBaby Shower Hediyelik Pestil Paketi
Hızlı Bakış

Hediyelik

Baby Shower Hediyelik Pestil Paketi

200,00  160,00 
Seçenekler
-15%
Özel Kalpli Pestil PaketiÖzel Kalpli Pestil Paketi
Hızlı Bakış

Hediyelik

Özel Kalpli Pestil Paketi

135,00  115,00 
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-15%
Çekmeceli Hediyelik Pestil PaketiÇekmeceli Hediyelik Pestil Paketi
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Hediyelik

Çekmeceli Hediyelik Pestil Paketi

130,00  110,00 
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gümüshane gumussu kusburnu marmelatkusburnu marmelatı 800 gr
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Yöresel Ürünler

Kuşburnu Marmelatı

17,90 
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Gümüşhane'den Kesme ÇorbaGümüşhane'den Kesme Çorba
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Yöresel Ürünler

Çorbalık Kesme Mantı (500 gr)

11,90 
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YENİ
Hızlı Bakış

Yöresel Ürünler

Kelkit Kurufasülyesi 1 Kg

44,75 
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YENİ
arakoy eksi mayali ekmekarakoy eksi mayali ekmek
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Yöresel Ürünler

Kürtün Araköy Ekmeği 3.4 kg (Ekşi Mayalı Ekmek)

29,00 
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Gümüşhane'den Kavrulmuş FındıkGümüşhane'den Kavrulmuş Fındık
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Yöresel Ürünler

Kavrulmuş İç Fındık

49,00 
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-15%
YENİ
Hızlı Bakış

Yöresel Ürünler

Gendime 1 Kg

15,00  12,75 
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Yöresel Ürünler

El Yapımı Fındık Ezmesi 320 gr

27,00 
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-21%
cicek süzme bal 1 kgcicek süzme bal 500gr
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Yöresel Ürünler

Süzme Çiçek Yayla Balı

57,00 95,00 
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-21%
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Yöresel Ürünler

Gümüşhane Cevizi

15,00 29,00 
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gümüshane gumussu kızılcık marmelat
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Yöresel Ürünler

Kızılcık Marmelatı

18,90 25,90 
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Gümüşhane'den Kurutulmuş Köy EkmeğiGümüşhane'den Kurutulmuş Köy Ekmeği
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Yöresel Ürünler

Kurutulmuş Köy Ekmeği

6,00 11,90 
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Gümüşhane'den Geleneksel Kesme MakarnaGümüşhane'den Geleneksel Kesme Makarna
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Yöresel Ürünler

Kesme Makarna (500 gr)

11,90 
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