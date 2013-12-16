ESNAFA ÖZEL TOPTAN ALIŞVERİŞ

Toptan alışveriş bölümü sadece kurumsal müşterilerimize açıktır. Bu bölüme giriş için şifre talep etmeniz gerekmektedir. Toptan alışveriş için kurumsal firma bilgilerinizi 0546 299 0029 numaralı whatsapp hattımıza iletmeniz halinde şifreniz tanımlanacaktır.